Токио, 17 декабря, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Правящая Либерально-демократическая партия Японии предложила открыть очередную сессию японского парламента 17 января 2022 года. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В Японии созыв сессии законодательного органа проводится руководством палат парламента после согласования со всеми участвующими в работе фракциями. При этом позиция правящей партии является решающей. Предполагается, что на очередной сессии парламент Японии обсудит проект государственного бюджета.

Текущая сессия парламента в Японии в настоящее время продолжается. Она должна завершиться, по данным местных СМИ, 21 декабря 2021 года.