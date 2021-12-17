Сакраменто, США, , 06:04 — REGNUM CD Projekt удалось заключить мировое соглашение с инвесторами, которые подали на неё в суд после проблемного релиза игры Cyberpunk 2077. Об этом 17 декабря сообщает портал Kotaku.

Компьютерная игра Cyberpunk 2077

Спустя 12 месяцев с момента подачи коллективного иска против компании в суд штата Калифорния (США) истцы согласились отозвать его и отказаться от всех претензий при условии, что CD Projekt выплатит им $1,85 млн. Отмечается, что переговоры между инвесторами и издателем завершились 15 декабря 2021 года.

Напомним, в иске инвесторы заявили, что CD Projekt предоставила им недостоверную информацию о реальном состоянии игры Cyberpunk 2077 перед релизом. Они, в частности, написали, что в игру «практически невозможно играть на системах Xbox или Playstation текущего поколения из-за огромного количества ошибок».

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