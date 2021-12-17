Пекин, , 06:04 — REGNUM Циньшаньская АЭС, первой в Китае атомная электростанция собственной разработки, исполнилось 30 лет безопасного производству электроэнергии, сообщила Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), передает агентство Синьхуа.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Расположенная в провинции Чжэцзян на востоке Китая, станция начала функционировать 15 декабря 1991 года, положив конец истории отсутствия атомной энергетики на материковой части Китая, говорится в сообщении корпорации на форуме, прошедшем 15 декабря.

Обладая девятью действующими установками, станция в настоящее время имеет общую установленную мощность 6,6 млрд кВт при годовой выработке электроэнергии около 52 млрд кВт/ч сообщает CNNC.

По состоянию на 15 декабря электростанция выработала более 690 млрд кВт/ч электроэнергии, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 653 млн тонн, говорится в сообщении.

В настоящее время в Китае имеется полноценная ядерная промышленность и производственная цепочка, способная к крупномасштабному развитию ядерной энергетики, заявил президент CNNC Ю Цзяньфэн.