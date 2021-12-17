Пекин, 17 декабря, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Балансы финансовых учреждений Китая расширились к концу третьего квартала этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Jbull.com Юань

Совокупные активы финансовых учреждений страны увеличились на 8,2% в годовом исчислении до 375,68 трлн юаней (около $58,96 трлн) к концу третьего квартала, в то время как их совокупные обязательства выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом до 341,3 трлн юаней, показали данные Народного банка Китая.

Банковские учреждения, на долю которых приходится львиная доля финансовой индустрии, сообщили о росте совокупных активов на 7,7%, в то время как компании в сфере ценных бумаг показали, что их совокупные активы выросли на 23,7% в годовом исчислении к концу третьего квартала.

Страховщики страны сообщили о совокупных активах в размере 24,32 трлн юаней, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные центрального банка.