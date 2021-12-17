Москва, 17 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Томаты российского и зарубежного производства, которые представлены в магазинах России зимой, не содержат нитратов и запрещенных государственными стандартами пестицидов, сообщила 17 декабря начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.

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«Тепличные томаты российского производства обладают в большинстве своем хорошим вкусом — во многом он зависит от того, достаточно ли теплицы были освещены при формировании урожая, ведь только вызревшие томаты способны раскрыть свои вкусовые качества. Так что зимой, безусловно, можно купить экологически чистые отечественные тепличные томаты», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».

По словам Котельниковой, исследование Роскачества проводилось, чтобы проверить слухи о «напичканных химией» зимних фруктов и овощей. Оно показало, что вредные вещества отсутствовали как в российских томатах, так и в ввезённых из Туниса, Армении, Азербайджана и Марокко.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России за последние годы существенным образом ухудшилось качество красной икры — больше 80% этой продукции признана Роскачеством не соответствующей стандартам и нарушающей требования безопасности.