Пекин, 17 декабря, 2021, 05:48 — ИА Регнум. В отрасли гражданской авиации Китая в ноябре произошло очередное значительное падение объема перевозок, сообщает агентство Синьхуа.

Sean MacEntee Авиаперевозки

В ноябре по воздуху было совершено почти 21,53 млн пассажирских поездок, что на 51,5% меньше, чем год назад, сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC) на пресс-конференции. Количество поездок составляет около 40,6% от того, что было зарегистрировано за аналогичный период 2019 года, сообщили в CAAC.

Объем перевозки почты и грузов в ноябре составил около 606 000 тонн, что на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные CAAC.