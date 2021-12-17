Вашингтон, 17 декабря, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Руководство соцсети Twitter должно препятствовать распространению китайской пропаганды в социальной сети. Об этом говорится в письме 14 членов Конгресса США от Республиканской партии.

Iecs США против Китая

«Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру», — говорится в сообщении.

Конгрессмены призвали также руководство соцсети теснее сотрудничать с законодательными органами США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Конгресса США утвердил Николаса Бернса на должность американского посла в Китае. Его кандидатуру выдвинул президент страны Джо Байден еще в августе 2021 года.