Биробиджан, , 06:06 — REGNUM Дорогу в село Воскресеновка, в очередной раз отрезанное от мира из-за снегопада, в правительстве Еврейской автономии назвали одним из самых проблемных направлений в области. Путь проходит по равнине, поэтому на нём часто образуются перемёты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального исполнительного органа.

Уборка снега

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«Ситуация тяжёлая, дорога плотно запечатана снегом. Расчистка идет медленно, грейдеры малоэффективны. Для усиления работы в село направляется дополнительная высокопроходимая снегоуборочная техника. До конца дня администрация Ленинского муниципального района планирует обеспечить проезд», — пообещал 17 декабря начальник департамента автомобильных дорог и транспорта правительства области Евгений Турбин.

Он констатировал, что техника районной администрации не может справиться с расчисткой дороги в Воскресеновку самостоятельно, без привлечения дополнительных сил. Освобождать путь в том числе мешает снег, выпавший ещё 22 ноября.

«Первый снег отсырел и слежался. Теперь при очередных снегопадах с ветром расчищенную от снега трассу заносит снегом и образуются снежные перемёты», — констатировали в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Воскресеновки считают, что дорогу теперь переметает от любого снегопада потому, что в ноябре дорожники расчистили только одну полосу для проезда.