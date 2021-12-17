Пекин, , 05:46 — REGNUM Инвестиции Китая в девелопмент недвижимости выросли на 6% в годовом исчислении за первые 11 месяцев этого года, показали данные Национального бюро статистики, передает агентство Синьхуа.

Инвестиции Twicopy.org

За этот период инвестиции в недвижимость составили около 13,73 трлн юаней (около $2,15 трлн), свидетельствуют данные бюро. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года инвестиции в недвижимость выросли на 13,2%, а средний показатель за два года составил 6,4%, свидетельствуют данные бюро.

Инвестиции в жилые здания выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим годом до 10,36 трлн юаней, за первые 11 месяцев текущего года.