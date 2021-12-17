Киев, 17 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Студия GSC Game World объявила, что решила отказаться от включения NFT (невзаимозаменяемых токенов) в игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Публикацию она разместила 16 декабря на своей twitter-странице.

Скриншот с YouTube S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Разработчики написали в посте, что они услышали поклонников и решили отказаться от любой реализации NFT-технологии в игре. «Интересы наших фанатов и игроков имеют для команды высший приоритет», — заявила GSC Game World, добавив, что делает эту игру для того, чтобы геймеры могли получать от неё удовольствие.

https://twitter.com/stalker_thegame/status/1471620399997886464

Для справки: NFT — это цифровой сертификат, который подтверждает уникальность виртуальных предметов. Ранее GSC Game World объявила, что планирует добавить NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, после чего фанаты игры обрушились на разработчиков с критикой.