Пекин, 17 декабря, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Производство электроэнергии в Китае в ноябре составило 654 млрд кВт/ч, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Национального бюро статистики, передает агентство Синьхуа.

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Выработка электроэнергии в ноябре была на 7% выше, чем за аналогичный период 2019 года. За первые 11 месяцев выработка электроэнергии в Китае составила 7,38 трлн кВт/ч, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Темпы роста производства ветровой и солнечной энергии ускорились в ноябре, в то время как темпы роста производства атомной энергии замедлились.