Пекин, , 05:42 — REGNUM Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 3,8% в годовом исчислении в ноябре, показали данные Национального бюро статистики, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным NBS, за первые 11 месяцев текущего года объем промышленного производства с добавленной стоимостью вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний рост за последние два года с января по ноябрь составил 6,1%.

Объем промышленного производства используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,14 млн).