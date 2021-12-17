Пекин, , 05:40 — REGNUM По данным Национального бюро статистики КНР, добыча необработанного угля в Китае в ноябре ускорилась благодаря политике увеличения производства и обеспечения поставок, сообщает агентство Синьхуа.

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Добыча необработанного угля в стране увеличилась на 4,6% в годовом исчислении до 370 млн тонн в прошлом месяце, а рост был на 0,6 процентных пункта выше, чем в октябре, показали данные бюро. Объем производства в ноябре вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В ноябре страна импортировала 35,05 млн тонн угля, что на 198,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по ноябрь Китай произвел 3,67 млрд тонн сырого угля, что на 4,2% больше в годовом исчислении, или на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За последние 11 месяцев Китай импортировал около 290 млн тонн угля, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.