Пекин, 17 декабря, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 5,2% в годовом исчислении за первые 11 месяцев года, показали данные Национального бюро статистики (NBS), передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным NBS, за первые 11 месяцев инвестиции в основной капитал составили более 49,4 трлн юаней (около $7,8 трлн). По сравнению с уровнем 2019 года рост за этот период составил 7,9%. Средний рост за два года составил 3,9%.

Инвестиции частного сектора выросли на 7,7% в годовом исчислении до более чем 28,1 трлн юаней за первые 11 месяцев, показали данные бюро.