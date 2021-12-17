Пекин, 17 декабря, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Рынок жилья Китая в ноябре продолжил снижаться в условиях ужесточения рыночных правил, сообщает агентство Синьхуа.

Cmk1.ru Жилье

По данным Национального бюро статистики Китая (NBS), цены на новое жилье в четырех городах первого уровня остались неизменными в ноябре по сравнению с октябрем.

В общей сложности в 31 городе второго уровня цены на новое жилье снизились на 0,4% в месячном исчислении, в то время как в 35 городах третьего уровня цены на новое жилье снизились на 0,3% в месячном исчислении.