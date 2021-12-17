Пекин, 17 декабря, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Было завершено строительство роскошного китайского судна ролкера сообщил его разработчик компания Guangzhou Shipyard International Company Limited, передает агентство Синьхуа.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

Судно, которое должно быть экспортировано в Данию, скоро отправится в плавание, сообщили в компании. Длина судна составляет 230 метров, ширина — 31 метр, дедвейт — около 11 950 тонн. Оно оснащен более чем 300 номерами для гостей, способными вместить в общей сложности 600 пассажиров, и имеет 4500 метров полос движения, которые могут вместить 271 припаркованный грузовик.

Оно также оснащено различными развлекательными заведениями и просторными зонами для отдыха пассажиров. По словам технического директора судна Яна Лицзюня, оно разработанного с использованием множества передовых технологий, а общая производительность судна достигла ведущих мировых уровней.

Ролкер — это судно для перевозки грузов на колесной базе, включая автомобили, грузовой транспорт, железнодорожные вагоны, а также для перевозки пассажиров.