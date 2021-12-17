Кито, , 05:30 — REGNUM Два здания, относящиеся к объектам культурного наследия, провалились в огромную дыру посреди кантона Сарума в провинции Эль-Оро в Эквадоре. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба национальной службы управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

Провал грунта в Ярославле

Провал в грунте был зарегистрирован на улицах Колумба и 10 Августа в кантоне Сарума. Отмечается, что предотвратить жертвы удалось благодаря своевременному оповещению и эвакуации населения. В целях безопасности спасатели эвакуировали около 300 жителей близлежащих домов, так как на соседних с провалом в земле улицах наблюдается просадка грунта.

Мэр Сарумы Джанси Лопес пояснил, что наиболее вероятной причиной появления провалов могла стать незаконная золотодобыча. Жители города роют под ним тоннели и извлекают породу, подвергая опасности большую часть города.

Отмечается, что провал произошёл в ста метрах от того места, где ушла под землю местная школа La Inmaculada Fe y Alegría. Никто из детей и преподавателей не пострадал благодаря оперативным действиям спасателей, которые успели вывести всех из здания школы.

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