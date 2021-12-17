Чунцин, Китай, 17 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Месторождение сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая увеличило доказанные запасы сланцевого газа примерно на 104,8 млрд кубометров, сообщила его разработчик Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая, передает агентство Синьхуа.

M.tinnews.co.kr Последствия добычи сланцевого газа

Последнее открытие привело к тому, что общие доказанные запасы газового месторождения на сегодняшний день достигли почти 900 млрд кубометров, что составляет 34% от доказанных запасов сланцевого газа в стране. Недавно разведанные запасы газа, также подтвержденные Министерством природных ресурсов Китая, расположены в блоке Байма и увеличивают площадь накопления доказанных запасов газа на месторождении Фулин до 824 квадратных километров.

Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается одним из видов чистого и нового энергетического ресурса. Месторождение летучего газа, открытое в 2012 году, в настоящее время позволяет добывать более 20 млн кубометров сланцевого газа в сутки.

На сегодняшний день на месторождении Фулин запущено в эксплуатацию 643 скважины и добыто более 41,2 млрд кубометров газа.