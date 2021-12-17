Крупное месторождение сланцевого газа в Китае увеличило доказанные запасы
Чунцин, Китай, 17 декабря, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Месторождение сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая увеличило доказанные запасы сланцевого газа примерно на 104,8 млрд кубометров, сообщила его разработчик Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая, передает агентство Синьхуа.
Последнее открытие привело к тому, что общие доказанные запасы газового месторождения на сегодняшний день достигли почти 900 млрд кубометров, что составляет 34% от доказанных запасов сланцевого газа в стране. Недавно разведанные запасы газа, также подтвержденные Министерством природных ресурсов Китая, расположены в блоке Байма и увеличивают площадь накопления доказанных запасов газа на месторождении Фулин до 824 квадратных километров.
Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается одним из видов чистого и нового энергетического ресурса. Месторождение летучего газа, открытое в 2012 году, в настоящее время позволяет добывать более 20 млн кубометров сланцевого газа в сутки.
На сегодняшний день на месторождении Фулин запущено в эксплуатацию 643 скважины и добыто более 41,2 млрд кубометров газа.