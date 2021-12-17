Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM В Южно-Сахалинске вечером 16 декабря произошел пожар в медицинской клинике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Пожар Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США

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Сообщение о возгорании поступило в 21:50 по местному времени. Пожар произошел на цокольном этаже. Уже через пять минут пожарный расчет прибыл на место происшествия. Выяснилось что горела мебель.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:50. В тушении были задействованы 6 человек и одна единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, деревянный многоквартирный жилой доме в Гатчине, где при пожаре пострадали три человека, накануне вечером был признан аварийным. Жильцы несколько лет добавились данного решения.