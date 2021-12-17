Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен воспользоваться моментом, включив в новый обзор ядерной политики (NPR) масштабный план по сокращению арсенала ракет и боеголовок, написала 16 декабря газета The New York Times со ссылкой на письмо американских учёных и инженеров.

National Museum of the USAF Ядерное оружие США

Письмо подготовила общественная организация «Союз неравнодушных учёных» (UCS), подписантами выступили почти 700 человек, включая 21 лауреата Нобелевской премии и 69 членов Национальной академии наук США.

Группа рекомендовала сократить ядерный арсенал США путём уменьшения числа стоящих на вооружении ракет, а также путём отказа от замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

По состоянию на июль 2021 года в США было развернуто 1357 единиц ядерного оружия. Учёные утверждают, что ещё во времена Барака Обамы (президент США с 2009 по 2017 годы) было установлено, что для защиты страны хватит 1000 единиц оружия.

«Президент Байден должен прислушаться к совету этих учёных, которые призывают к разумным изменениям в ядерной политике, которые снизят вероятность ядерной войны. Некоторые из шагов, рекомендованных в письме, уже поддержаны президентом Байденом», — сказал старший представитель UCS в Вашингтоне Стивен Янг.

Обзор ядерной политики (NPR) публикует каждый президент США в течение года или двух лет после вступления в должность. Ожидается, что Байден опубликует этот доклад в начале 2022 года.

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