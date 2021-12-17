Пекин, , 05:24 — REGNUM Дацинское нефтяное месторождение, разрабатываемое Китайской национальной нефтяной корпорацией в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, стало крупнейшей в мире базой по добыче третичной нефти, сообщает агентство Синьхуа.

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Годовая добыча сырой нефти за счет третичной добычи на нефтяном месторождении превышала 10 млн тонн в течение 20 лет подряд, в результате чего совокупный объем добычи достиг 286 млн тонн.

Третичная добыча, также известная как повышенная нефтеотдача, является третьим этапом извлечения нефти. Благодаря впрыску химических веществ в методе используется нефть, которая не может быть собрана на стадиях первичной добычи и вторичной добычи.

Технология третичной добычи нефти увеличила коэффициент извлечения нефти на нефтяном месторождении Дацин на 14−20 процентных пунктов.

В настоящее время нефтяное месторождение Дацин не только применяет технологию третичной добычи на китайских месторождениях, но и оказывает техническую поддержку России и Казахстану.