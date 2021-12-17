Пекин, 17 декабря, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Китай объявил о новых мерах по стимулированию своей промышленной экономики в рамках усилий страны по обеспечению высококачественного развития в этом секторе, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Политика, совместно разработанная Национальной комиссией по развитию и реформам КНР (NDRC) и Министерством промышленности и информационных технологий Китая, направлена на раскрытие большего рыночного потенциала и стимулирование жизнеспособности субъектов рынка, говорится в заявлении на официальном сайте NDRC.

Страна обеспечит энергетическую безопасность, стабилизирует поставки и цены на массовое сырье, а также отладит ключевые производственные цепочки и цепочки поставок.

Потенциал спроса будет дополнительно реализован с помощью мер по содействию реализации крупных проектов, продвижению технологических обновлений предприятий, развитию новых форм и моделей бизнеса, а также содействию внешней торговле и использованию иностранного капитала.

Китай усилит меры безопасности в промышленном секторе, улучшит системы политики в ключевых регионах, усилит финансовую поддержку обрабатывающей промышленности и поможет фирмам справиться с проблемами занятости. Будут предприняты дополнительные усилия для снижения нагрузки на средние и малые компании и оптимизации рыночной среды, добавляется в документе.