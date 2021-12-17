Чугуевский район, Приморский край, , 05:21 — REGNUM В Чугуевском районе возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего водителя большегруза, по статье причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Приморья.

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Установлено, что 13 декабря подозреваемый, пытался заехать на «КамАЗе» в гараж, не убедился, что в зоне движения нет людей, сбил другого водителя. Мужчина от полученных травм скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Благовещенска Амурской области скончалась от травм, полученных в результате наезда автомобиля. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил микроавтобус.