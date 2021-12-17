Благовещенск, 17 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Управление регулирования цен и тарифов Приамурья опубликовало перечень населённых пунктов, в которых утверждена новая, повышенная стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения коснуться двенадцати муниципалитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В попавших в этот список населённых пунктах стоимость проезда вырастет на один-два рубля. В Благовещенске билеты на автобусы подорожают с 29 до 32 рублей. Самые высокие цены — в Зейском районе, Бурейском и Новобурейском городских округах (35 рублей). Дешевле всего (28 рублей) обойдётся проезд в общественном транспорте ЗАТО Циолковский.

Как подсчитала «Амурская служба новостей», повышение стоимости билетов в автобусах на два рубля приводит к росту трат среднестатистического жителя Благовещенска более, чем на 13 тыс. рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь 31 рубль будут брать за проезд также в посёлке Прогресс, Тынде и Тындинском округе, Февральске, Шимановске, Поярково и Михайловском районе. 34 рубля будут стоить билеты в Архаре, Зее и прилегающих районах. В Райчихинске, Завитинске и Завитинском округе с пассажиров возьмут за проезд по 32 рубля.