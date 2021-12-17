Санта-Фе, США, 17 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Ходатайство офиса шерифа округа о предоставлении полного доступа к данным, хранящимся на телефоне актёра и продюсера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съёмках вестерна RUST («Ржавчина») удовлетворил муниципальный суд Санта-Фе в американском штате Нью-Мехико. Ордер на доступ к данным был опубликован рядом американских СМИ.

Georges Biard Алек Болдуин

Теперь сотрудники правоохранительных органов получили законное право на изучение данных с телефона Болдуина, в том числе право на доступ ко всем аккаунтам в соцсетях, электронным письмам, видеозаписям и фотографиям. Кроме того, правоохранители могут восстанавливать удалённые данные, копировать пароли, контакты и истории звонков актёра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что съёмочный коллектив вестерна Rust подписал открытое письмо с призывом продолжить работу над фильмом.