Новосибирск, , 05:01 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 6 по 13 декабря 2021 года на 0,1% выросли потребительские цены на дизельное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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При этом стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,40 до 45,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,90 до 49,55 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо — от 54,75 до 60,85 руб. за 1 литр», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года на 0,1% выросли цены на бензин марки АИ-98.