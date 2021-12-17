Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Госдепартамент США подтверждает сведения об освобождении американских граждан, взятых в заложники в Гаити. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

«Мы приветствуем новости о том, что оставшиеся 12 человек, включая 11 граждан США, из числа похищенных 16 ноября, сегодня на свободе», — заявил он.

Прайс также выразил благодарность правоохранительным органам Гаити, международным организациям и американским службам, принимавшим участие в освобождении заложников.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре банда «400 Mawozo» похитила группу из 17 американских миссионеров. Они освободили только двух заложников 21 ноября, еще троих — 6 декабря. Бандиты требовали выкуп за похищенных людей, однако власти США отказались выплачивать предложенную сумму. Позднее, 16 декабря, заложников освободили. При этом не сообщается, на каких условиях преступники согласились отпустить людей.