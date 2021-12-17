Новосибирск, 17 декабря, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области в четвёртом квартале 2021 года руководители 74% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в отрасли как«благоприятную» и «удовлетворительную», 26% - как «неудовлетворительную». Таковы данные исследования деловой активности строительных организаций, проведённого по состоянию на 10 ноября, сообщает Новосибирскстат.

Строительство

«Портфель заказов или планы производства в четвёртом квартале 2021 года 51% руководителей считает «ниже нормального», 47% — «нормальным» и 2% — «выше нормального». Средняя обеспеченность финансированием составила три месяца против четырёх месяцев в третьем квартале 2021 года», — уточняет региональный орган статистики.

Оценивая обеспеченность производственнымимощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 86% организаций отметили, что их будет «достаточно», 1% - «более чем достаточно», 13% - «недостаточно».

Основныефакторы, сдерживающие деятельность строительныхорганизаций, — высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (его отметили 50% опрошенных руководителей организаций), высокийуровень налогов (41%), конкуренция со стороны других строительныхфирм (35%), недостаток заказов на работы (32%), недостатокквалифицированных рабочих (23%).