Благовещенск, , 05:01 — REGNUM В Амурской области ужесточат надзор за золотодобывающими предприятиями, а за небольшими артелями будет установлен особый контроль. Такое поручение дал профильным министерствам и надзорным ведомствам губернатор региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

Добыча золота AntonTulskiy

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Деятельность нерадивых компаний будут приостанавливать — эту меру глава Приамурья назвал более эффективной, чем штрафы. Пока ситуация такова, что проверок много, за год выявлены нарушения в работе 120 недропользователей. В Тындинском и Зейском районе не соблюдали требования по охране окружающей среды более половины проверенных золотодобывающих артелей. Штрафы не помогают изменить эту ситуацию потому, что они не сопоставимы с размерами прибыли этих компаний, констатировал Василий Орлов.

«Приостановка деятельности — это болезненная мера для предприятия. В отличие от штрафа, который можно обжаловать в суде и заплатить не сразу, она предполагает серьезные убытки для компании. В этом году такая практика была введена, показала себя хорошо, в следующем году будем распространять ее и использовать активнее. Кроме этого, акцент при проведении проверок нужно делать на небольшие предприятия. Крупных золотодобытчиков проверять проще, но основной вред не от них. Основной вред от обладателей «мелких» лицензий, и работать нужно в первую очередь с мелкими нарушителями. От них грязи гораздо больше, чем золота, которое они добывают», — отметил губернатор Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании, добывавшей золото в Зейском районе Амурской области. Артель сливала сточные воды в три региональных водоёма. Ущерб, нанесённый природе, оценён в 50 млн рублей.