Благовещенск, 17 декабря 2021, 05:01 — REGNUM В Амурской области ужесточат надзор за золотодобывающими предприятиями, а за небольшими артелями будет установлен особый контроль. Такое поручение дал профильным министерствам и надзорным ведомствам губернатор региона Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Приамурье возбуждено уголовное дело о загрязнении рек золотодобытчиками
Деятельность нерадивых компаний будут приостанавливать — эту меру глава Приамурья назвал более эффективной, чем штрафы. Пока ситуация такова, что проверок много, за год выявлены нарушения в работе 120 недропользователей. В Тындинском и Зейском районе не соблюдали требования по охране окружающей среды более половины проверенных золотодобывающих артелей. Штрафы не помогают изменить эту ситуацию потому, что они не сопоставимы с размерами прибыли этих компаний, констатировал Василий Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании, добывавшей золото в Зейском районе Амурской области. Артель сливала сточные воды в три региональных водоёма. Ущерб, нанесённый природе, оценён в 50 млн рублей.