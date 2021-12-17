Владивосток, , 04:57 — REGNUM Жители Приморского края стали ещё реже снимать наличные — устойчивый тренд на увеличение доли безналичных платежей сохраняется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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По итогам 9 месяцев года доля безналичных платежей составила 94,4% от общего числа операций с банковскими картами. Год назад этот показатель был ниже на 1,7 процентного пункта.

Количество операций по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт выросло почти на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Всего в регионе было совершено более 401,5 млн таких транзакций: их число превысило количество операций по снятию наличных денег почти в 17 раз. Объем операций по оплате товаров и услуг увеличился на 26% и приблизился к 335 млрд рублей.

«Статистические показатели финансовой доступности в Приморье довольно высокие: в отдаленные уголки края проникает высокоскоростной интернет, развивается инфраструктура для безналичных расчетов. Это способствует тому, что приморцы все чаще используют банковские карты для оплаты покупок и денежных переводов», — добавил начальник отдела платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году прирост денежной массы в оборот вырос на 2,9 трлн рублей и составил 13 трлн рублей, что не согласовывается с планами ЦБ РФ, планирующего сокращение денежной массы в обороте.