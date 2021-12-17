Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты добиваются активного участия Евросоюза в разработке пакета санкций против российских банковского и энергетического секторов на случай якобы готовящегося «вторжения России на Украину», сообщило 16 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

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Они утверждают, что новый санкционный пакет может включить меры, ограничивающие российские финансовые институты, банки, доступ к платёжным системам, в том числе SWIFT, оборонные компании и энергетический сектор.

«Новый санкционный режим по гибридным атакам, добавляющий больше лиц к уже существующим санкционным спискам и прекращающий безвизовые поездки для владельцев дипломатических паспортов», — говорится в публикации.

Источники отмечают также, что введение рестрикций в настоящее время только обсуждается, никаких решений не принято, однако целью американских и европейских партнёров на этом этапе должно стать скоординированное противодействие угрозам из России.

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Добавим, в Москве неоднократно опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.

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