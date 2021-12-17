Вашингтон, 17 декабря, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Компания Meta Platforms заблокировала семь организаций, осуществлявших слежку за 50 тыс. пользователей на платформах компании. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба компании Meta.

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Уточняется, что злоумышленники посредством сети интернет и с помощью платформ Meta осуществляли слежку за пользователями из 100 стран мира. Отмечается, что руководство компании уведомило около 50 тыс. человек, которые, как предполагается, могли стать жертвами слежки.

По данным компании, злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. Meta заблокировала всю инфраструктуру, имевшую отношение к слежке за пользователями, запретила организациям доступ к своим площадкам и предупредила о нарушении правил сообщества. Кроме того, о вредоносных действиях злоумышленников были предупреждены исследователи в области безопасности, владельцы других платформ и государственные деятели.

Meta уточняет, что достаточно часто организации, следящие за пользователями, уверяют, что их целью являются преступники и террористы. Но данные исследования показывают, что часто атаки таких организаций носят неизбирательный характер, и их жертвами становятся «журналисты, диссиденты, правозащитники, критики авторитарных режимов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Meta исследовала влияние социальной сети Instagram на подростков.