Сеул, 17 декабря, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7435 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского министерства здравоохранения.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Отмечается, что 7400 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом в республике уже три дня подряд выявляют свыше семи тысяч инфицированных ежесуточно. Также за 16 декабря в Южной Корее выявили еще три случая заражения штаммом «Омикрон». Всего в республике этим вариантом коронавируса заразился 151 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 551 551. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 4591 человек.