Додома, 17 декабря, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Два грузовика столкнулись в регионе Морогоро на востоке Танзании в 200 километрах от города Дар-эс-Салам, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, на автодороге возле деревни Мкамбарани произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП погибли оба водителя грузовиков. Из-за дорожной аварии шоссе оказалось заблокированным для движения на четыре часа. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в мексиканском штате Халиско столкнулись пикап и пассажирский автобус, после чего оба транспортных средства упали в овраг. В результате аварии пострадали не менее 27 человек, из них 20 госпитализировали.