17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 07:29 — REGNUM Обросший многомиллионными долгами завод из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» встал на банкротный путь. Арбитраж Челябинской области признал обоснованными банкротные претензии к АО «Миасский машиностроительный завод» и ввёл в отношении него первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. С учётом того, с какой скоростью производитель компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России проигрывает финансовые споры, риски перехода от наблюдения к банкротству довольно велики. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

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О финансовых проблемах в виде неподъёмных долгов у ММЗ стало известно в феврале 2021 года, когда завод пошёл в суд с иском о собственном банкротстве. Тогда были заявлены долги на более чем 2,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Челябинской области Chel.arbitr.ru

15 декабря 2021 года челябинский арбитраж признал обоснованным иск и ввёл до 15 апреля 2022 года первый этап в деле о банкротстве — наблюдение сроком на четыре месяца. Временным управляющим назначен Анатолий Селищев из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (Воронеж).

В августе 2021 года в дело вступил «Россельхозбанк», предъявивший долги на 1316 516 961,36 рубля, из которых основной долг — 911,5 млн рублей, а задолженность по процентам — 405 016 961,36 рубля. В сентябре к нему присоединилось ООО «Развитие оптимальных стратегий инвестирования — Ойл» с суммой 719 257,34 рубля.

Помимо этого, на 11 января 2022 года назначено заседание по иску поставщика газа, требующего взыскать с ММЗ 5 616 457,39 рубля. А 17 января будет рассмотрен иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на сумму 54 705 152,6 рубля. При этом «НОВАТЭК-Челябинск» — один из основных кредиторов машзавода, и ему уже проиграны споры на 100 млн рублей, 60 млн рублей и 16,6 млн рублей.

Чтобы как-то поправить своё материальное положение, предприятие объявило среди потребителей тепла акцию по долговой амнистии, предложив гражданам рассчитаться с долгами без учёта пени. Отмечалось, что ММЗ недополучил от населения более 170 млн рублей. Хотя на общем фоне — это капля в море.

Вход в «Россельхозбанк» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках заседания, на котором был вынесен банкротный вердикт, уточнялось, что только общий долг перед «Россельхозбанком» составляет 2 381 689 721 рубль девять копеек и «должник меры по погашению задолженности не предпринимает». Помимо этого, в ноябре 2018 года в отношении ММЗ было возбуждено сводное исполнительное производство, и на дату подачи банкротного иска общая сумма по нему была 645 738 749 рублей 96 копеек. А ещё есть исполнительные документы, которые предъявлены в банк для списания денежных средств со счетов в безакцептном порядке. Сумма по ним — 45 161 875 рублей 25 копеек.

Будет ли «Роскосмос» что-то предпринимать для спасения завода, на котором трудятся более 2 тысяч человек, пока не известно. В банкротном деле госкорпорация участвовала как уполномоченный орган.

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