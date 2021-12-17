Благовещенск, 17 декабря, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Три отключения электроснабжения за две недели случились в Приамурье из-за незаконной вырубки леса. Неправильно спиленные деревья падали и обрывали линии электросетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе АО «ДРСК», филиалом которой являются Амурский электросети.

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Такое отключение электричества было зафиксировано 26 ноября в четырёх сёлах Шимановского района, 3 декабря — в городе Завитинск. Сразу в 16 сёлах Свободненского района пропал свет 13 декабря.

Устраняли обрывы линий аварийные бригады. В Амурских электросетях напомнили, что для работ по рубке деревьев вблизи линий электропередачи нужно разрешение. Если действия лесорубов спровоцировали обрыв линии, им придётся заплатить штраф в размере от 5 до 10 МРОТ (физлица) или от 100 до 200 МРОТ (юрлица).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в столице Приамурья Благовещенске из-за аварии остались без электроснабжения почти 500 домов, десять из них — многоквартирные. Причины ЧП выясняет прокуратура.