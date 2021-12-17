Красноярск, , 04:32 — REGNUM В пятницу, 17 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −5… −3 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

В 08:10 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 17 на 18 декабря ожидается до −5… −4 °C.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В субботу, 18 декабря, в Красноярске до −3… −2 °C, облачно, снег. Ночью — до −10… −6 °C.

В воскресенье, 19 декабря, в Красноярске ожидается до −8… −6 °C днём и до −21… −16 °C ночью. Облачно, небольшой снег.

17 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.