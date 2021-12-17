Лима, , 04:26 — REGNUM Процесс наложения штрафных санкций на Украину за срыв сроков поставки транспортного самолёта Ан-178 начали власти Перу. Об этом 16 декабря сообщает испанское издание Infodefensa.

Ан-178 (сс) Vasiliy Koba

Процесс начисления штрафов начался в конце октября, за первые два месяца штраф составит $5 тыс., затем он, в случае невыполнения контракта, вырастет сначала до $35 тыс., а потом и до $70 тыс. Через год заказчик получает право на расторжение контракта.

«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» выиграл тендер МВД Перу на поставку и обслуживание транспортного самолёта Ан-178. Однако у компании возникли проблемы с поставкой комплектующих российского производства, замену которым украинская сторона найти так и не смогла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил директор Харьковского авиазавода, предприятие не может строить самолёты. Официально завод работает лишь четыре часа в неделю, а большая часть сотрудников уже давно не появлялась на работе.

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