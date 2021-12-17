Москва, 17 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Режиссер Александр Сокуров направил письмо в адрес главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, в котором извинился за свой спор с президентом России Владимиром Путиным на встрече 9 декабря. Об этом сообщил телеканал РБК.

Kremlin.ru Президента РФ Владимир Путин с кинорежиссёром Александром Сокуровым на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

В письме Сокуров отметил, что его поведение на встрече совета с президентом вызвало серьёзное возмущение «в национальной прессе и административно-силовой среде», а также обернулось неприятностями для СПЧ в администрации президента.

«Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — написал режиссёр.

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Напомним, на заседании СПЧ, которое прошло 9 декабря под руководством президента РФ Владимира Путина, Сокуров раскритиковал существующую «конструкцию государства» и предложил «отпустить всех, кто не хочет жить в одном государстве», подразумевая национальные республики. Президент назвал выступление режиссёра «набором страхов, которые есть у части граждан» и предостерёг от развития подобных идей.