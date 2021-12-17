Тегеран, 17 декабря, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Совместные учения военно-морских сил Ирана и Омана прошли в территориальных водах Исламской Республики Иран в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 декабря.

Военно-морские силы Исламской Республики Иран и Султаната Оман провели двусторонние спасательные учения в водах Ормузского пролива. Учения состоялись после того, как обе стороны достигли соглашения о расширении военного сотрудничества.

В этих учениях приняли участие ряд военно-морских подразделений армии Исламской Республики Иран, подразделения ВМФ Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), подразделения ВМС правоохранительных органов, а также военно-морские формирования Султаната Оман при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран.

На учениях также присутствовали руководители совместных комиссий военной дружбы двух стран.

Манёвры продемонстрировали развитие успешную реализацию учебных программ, взаимный обмен опытом и повышение эффективности работы военного персонала.