Тегеран, , 06:52 — REGNUM 16 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И поблагодарил Пекин за его неизменную позицию на переговорах по ядерной программе в Вене и раскритиковал отсутствие инициативы со стороны европейской тройки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана осудил поведение правительства США и некоторых западных стран в связи с дипломатическим эмбарго на проведение зимних Олимпийских игр в Пекине и объявил о намеченном активном участии спортивных представителей Ирана на этом важном мероприятии.

В ответ на приглашение министра иностранных дел Китая иранский представитель объявил о своей готовности посетить Пекин в ближайшем будущем.

Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения консультаций между Тегераном и Пекином по вопросам двустороннего и международного значения.

Министр иностранных дел Китая также передал президенту Ирана теплые приветствия председателя КНР Си Цзиньпина, назвав отношения между двумя странами стратегическими. Он также объявил о намерении китайского правительства в дальнейшем развивать и углублять двустороннее сотрудничество.

Поддержав позицию Исламской Республики Иран, министр иностранных дел Китая отметил необходимость сближения с другими развивающимися странами с целью противостояния «политике односторонности и экспансионизма мировых держав».