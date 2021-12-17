Тегеран, 17 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. 16 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул необходимость создания совместной комиссии с Венгрией для содействия развитию политических и экономических связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал это заявление во время встречи в Тегеране с венгерским министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто. Отметив, что уровень отношений между Ираном и Венгрией неудовлетворителен, он подчеркнул, что обе страны могут сотрудничать в различных областях для укрепления двусторонних связей.

Президент сослался на вековые отношения между Ираном и странами Восточной Европы. Он заявил, что если эти страны будут действовать независимо от политики мировых держав, они смогут извлечь огромную пользу как в политическом, так и в экономическом плане.

Министр иностранных дел Венгрии, со своей стороны, раскритиковал действия западных стран и НАТО в Афганистане, сообщив, что Будапешт в настоящий момент серьезно обеспокоен мощным потоком афганских иммигрантов в Венгрию.