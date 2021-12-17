Тегеран, , 06:53 — REGNUM 16 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 946, причем 63 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 63 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 946», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2500 новых случаев заражения COVID-19, при этом 358 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 990 898 пациентов из общего числа 6 165 454 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2975 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 976 573 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 49 989 114 человек на данный момент сделали повторную прививку.