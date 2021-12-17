Тегеран, , 06:54 — REGNUM 16 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан объявил, что Венгрия согласилась принять визы граждан Ирана, привитых вакцинами иранского производства. Он также заявил, что иранские вакцины будут экспортированы в другие страны в ближайшем будущем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амиррабдоллахиан, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, подчеркнул, что между Ираном и Венгрией были достигнуты важные договорённости по ряду ключевых вопросов.

«Сегодня мы подписали пять документов. Первый документ связан с расширением культурного взаимодействия. Соглашение было подписано между главой Организации исламской культуры и министром иностранных дел Венгрии», — отметил он.

Амирабдоллахиан подчеркнул, что также был подписан меморандум о взаимопонимании по дипломатическому сотрудничеству между двумя странами.

«Подписание договора о формировании совместной экономической комиссии двух стран является еще одним достижением этой поездки», — сообщил иранский представитель.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что благодаря достижениям иранских ученых, которые в последние месяцы преуспели в массовом производстве иранских вакцин, в этой области также был заключен еще один документ.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Венгрии привез с собой партию из 100 000 пожертвованных вакцин для вакцинации афганских беженцев в Иране.