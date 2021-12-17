Тегеран, 17 декабря, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 16 декабря высокопоставленный иранский представитель заявил, что камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут вновь установлены на объекте TESA в Кередже, к западу от Тегерана, после тщательной судебной и технической проверки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бехруз Камальванди, представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), сделал эти замечания в ответ на противоречивые новости об условиях, установленных для установки камер МАГАТЭ.

Чтобы прояснить этот вопрос, Камальванди отметил, что установка будет произведена, поскольку должностные лица AEOI и МАГАТЭ обменялись мнениями об устранении опасений по поводу возможности использования камер диверсантами.

Далее чиновник сообщил, что камеры нельзя открывать без согласия Международного агентства.

«Таким образом, обе стороны согласились предоставить Ирану одну камеру для точной технической проверки», —сказал он, заявив, что технические эксперты МАГАТЭ готовы ответить на любые вопросы со стороны иранской службы безопасности по поводу устанавливаемых камер.

Далее Камальванди отметил, что камеры делают фотографии, которые будут храниться на специальных картах памяти; затем соответствующие карты памяти будут извлечены и переданы Ирану и МАГАТЭ.