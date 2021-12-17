Тегеран, 17 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 16 декабря заместитель начальника управления Ирана по международным делам Казем Гарибабади подчеркнул, что взаимодействие стран мира необходимо для улучшения условий в области прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Поддержка прав человека является одним из важнейших достижений современного общества и международного сообщества», — отметил Гарибабади, подчеркнув, что многие социальные проблемы, которые напрямую связаны с международным гуманитарным правом, должны решаться коллективными усилиями.

«Престиж и возвышенная личность человеческих существ требуют, чтобы люди пользовались различными правами. Мы, как исламская страна, верим в необходимость соблюдения прав человека не только в отношении всех иранцев, но и для каждого человека в мире», — сообщил чиновник.

Гарибабади отметил, что Исламская Республика Иран является сторонником прав человека в мире и серьезно выступает против их нарушения в любой точке земного шара. Он также подчеркнул, что вопрос прав человека — это священный вопрос, который не следует политизировать.

Чиновник заявил, что, к сожалению, права человека используются в качестве инструмента, направленного на достижение определенных целей некоторых государств.

«Ни одна страна не совершенна в соблюдении прав человека, и поэтому заявления некоторых государств о том, что они являются носителями стандартов в области прав человека, являются недействительными», — сообщил иранский представитель.