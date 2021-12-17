Тегеран, , 06:55 — REGNUM 16 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его венгерский коллега Петер Сийярто провели переговоры по различным вопросам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры в Тегеране были сосредоточены на вопросах, касающихся политических интересов обеих стран, а также торгового сотрудничества.

Венгерский министр иностранных дел и торговли Сийярто во главе торговой делегации прибыл в столицу Ирана поздно вечером 15 декабря. Визит высокопоставленного представителя Венгрии в Тегеран состоялся по приглашению его иранского коллеги.

Министры иностранных дел двух стран уже провели переговоры в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2021 года. В ходе встречи стороны договорились в дальнейшем расширять связи в политической, экономической и культурной областях, что пойдёт во благо двум народам и правительствам.