Тегеран, 17 декабря, 2021, 06:56 — ИА Регнум. 16 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси направил послание своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, поздравив его с Днем независимости. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Раиси отметил, что Казахстан предпринял важные шаги на пути развития и прогресса за последние 30 лет после обретения независимости.

«Инициативы Казахстана за три десятилетия в рамках международной и региональной системы демонстрируют особое внимание страны к глобальным событиям», — заявил президент.

Далее он отметил, что Иран и Казахстан всегда прилагали усилия для повышения уровня сотрудничества в культурной, экономической и политической областях в соответствии с взаимными интересами.

«Между тем, нынешний уровень отношений между двумя дружественными странами не является благоприятным, поскольку обе страны обладают большими возможностями для сотрудничества», — сообщил Раиси.

Президент Ирана, тем временем, выразил надежду, что Иран и Казахстан будут активно использовать существующий потенциал в целях углубления многосторонних и двусторонних отношений.

В завершение президент пожелал процветания и успехов своему коллеге и народу Казахстана.