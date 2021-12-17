Хабаровск, , 04:09 — REGNUM В Хабаровске губернатор края Михаил Дегтярев и замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин 16 декабря вручили детям-сиротам ключи от новых квартир в доме ЖК «Березки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ключи от нового жилья moritz320

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«Радует, что ещё 45 молодых людей получат ключи от собственных квартир и наконец реализуют свое законное право», — сказал Дегтярев.

Демешин отметил эффективность взаимодействия регионального правительства и надзорных органов в соблюдении интересов социально незащищенных категорий граждан.

В квартирах сделан ремонт, установлена вся необходимая сантехника и электроплиты.

С начала года в Хабаровском крае жильем обеспечено более 220 детей-сирот и их семей. В новые квартиры заехали 138 человек, с четырьмя заключены договоры социального найма. 81 житель получил социальную выплату на самостоятельную покупку «квадратов». Денежную компенсацию как дополнительную меру поддержки предложил губернатор края в 2020 году.

Соцвыплатой могут воспользоваться граждане, относящиеся к категории детей-сирот, которым уже исполнилось 23 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1,7 млрд рублей намерены дополнительно выделить в Башкирии на обеспечение жильем детей-сирот.