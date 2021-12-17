Тегеран, , 06:56 — REGNUM Иранский тяжелоатлет Расул Мотамеди завоевал золотую медаль, а Амир Хокуки с боем выхватил бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 декабря.

В весовой категории 102 кг среди мужчин Мотамеди поднял 177 кг в рывке и 220 кг в толчке, заняв первое место с общим весом 397 кг. Бронзовая медаль досталась иранскому спортсмену Амиру Хокуки, который поднял в общей сложности 388 кг.

Ранее другой иранец Мирмостафа Джавади завоевал серебряную медаль в весовой категории 81 кг.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2021 года проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте (Узбекистан). Из-за опасений по поводу быстрого распространения варианта Омикрона турнир столкнулся с проблемой нехватки участников.